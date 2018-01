Herzlichen Glückwunsch! Die Sieger des Foto-Gewinnspiels "Weihnachtsmarkt" stehen fest

Folgende Bilder landeten auf Platz 1 bis 3:

in unserem Gewinnspiel wollten wir eure schönsten Impressionen vom Weihnachtsmarkt sehen. Ihr wart mal wieder richtig fleißig und habt geknippst, was das Zeug hält. Die Auswahl ist uns sehr schwer gefallen: Mit euren Schnappschüssen und Bildergalerien von Weihnachtsmärkten aus ganz Deutschland habt ihr uns total begeistert. Am Ende mussten wir natürlich aber trotzdem eine Entscheidung treffen und haben die in unseren Augen drei besten Bilder bzw. Bildergalerien ausgewählt.Dergeht dieses Mal an Hans-Jürgen Kunte aus Halle, der den Weihnachtsmarkt in Halle an der Saale bei Nacht fotografiert hat und mit einem 50 Euro Amazon-Gutschein belohnt wird.Über dendarf sich dieses Mal Gabriele F.-Senger aus Langehagen freuen: Sie hat die Weihnachtspyramide auf dem Kröpcke in Hannover abgelichtet und bekommt dafür einen Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro.geht dieses Mal an Peter Jakobi aus Bobingen für seine Bildergalerie über den Abensberger Weihnachtsmarkt . Er darf sich über einen 15 Euro Amazon-Gutschein freuen.Vielen lieben Dank für eure tollen Fotos und Bildergalerien, die noch einmal ein bisschen Weihnachtsstimmung auf kommen lassen. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht!Herzliche Grüße,euer myheimat-Team