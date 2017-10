Herzlichen Glückwunsch! Die Sieger des Foto-Gewinnspiels "Farbenfroher Herbst" stehen fest

Folgende Bilder landeten auf Platz 1 bis 3:

unser letztes Gewinnspiel drehte sich rund um das Thema "". Wieder einmal habt ihr uns mit euren vielen tollen Bildern die Auswahl unglaublich schwer gemacht: Tolle Sonnenuntergänge, farbenfroher Wälder und bunte Herbstblumen - ihr habt uns gezeigt, wie wunderschön der Herbst sein kann! Nichtsdestotrotz hat die myheimat-Jury eine Entscheidung getroffen und die in ihren Augen besten Bilder ausgewählt.Denbelegt Bianca Weitkus aus Augsburg mit ihrem Ton in Ton-Herbstbild . Sie erhält einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.Überund somit ein 25 Euro-Gutschein von Amazon darf sich Jürgen Hedderich aus Herten für seinen herbstlichen Hauseingang freuen.Dergeht dieses Mal an Hans GG. aus Sehnde und seine Herbstnacht am See . Er wird mit einem Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro belohnt.Vielen Dank für eure vielen tollen Schnappschüsse, die uns einmal mehr zeigen, dass der Herbst nicht zu Unrecht die "Goldene Jahreszeit" genannt wird!Herzliche Grüße,euer myheimat-Teamkönnt ihr noch einmal alle Bilder sehen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben!