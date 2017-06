Herzlichen Glückwunsch! Die Sieger des Foto-Gewinnspiels "Bunter Frühling" stehen fest!

Folgende Bilder landeten auf Platz 1 bis 3:

in unserem letzten Gewinnspiel hatten wir euch nach euren farbenfrohsten Frühlingsbildern gefragt. Und was für viele tolle Fotos ihr hochgeladen habt! Von Schmetterlingen über Vögel bis hin zu Blumen und Blüten war wirklich alles mit dabei. Die Auswahl ist uns wieder einmal außerordentlich schwer gefallen, aber am Ende hat sich die myheimat-Jury für die drei in ihren Augen besten Frühlingsbilder entschieden.Über dendarf sich dieses Mal Dieter Humberg aus Bad Kösen mit seinem stolzen Dompfaff freuen. Er wird mit einem Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro belohnt.Derund somit ein 25 Euro-Gutschein von Amazon geht an Naturfotografie Andreas Schäfer aus Essen für seine Biene an der Kirschblüte geht dieses Mal an Anja Horbach aus Naumburg und ihre Kirschplantage . Sie erhält einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro.Noch einmal vielen Dank für eure tollen Frühlingsbilder, die ihr so fleißig mit uns geteilt habt. Jetzt kann der Sommer kommen!Herzliche Grüße,euer myheimat-Team Hier könnt ihr noch einmal alle Bilder, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, ansehen!