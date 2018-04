Herzlichen Glückwunsch! Das sind die Sieger des "Glücksmomente"-Gewinnspiels

Das sind die Gewinner des Foto-Gewinnspiels

vor Kurzem wollten wir von euch wissen, was eure ganz persönlichen Glücksmomente sind. Ihr habt uns zahlreiche Bilder, Schnappschüsse und Beiträge zukommen lassen, die uns ziemlich begeistert haben. Doch auch diesmal konnten leider nur drei von euch gewinnen! Die Auswahl fiel uns nicht leicht, denn Glück bedeutet immerhin für jeden etwas anderes. Egal ob es die Natur ist, die Familie, die Katze oder der jährliche Urlaub - ihr habt uns an euren glücklichsten Momenten teilhaben lassen.belegt diesmal Dieter Humberg , der ein gerade frisch vermähltes Paar in einer traumhaften Kulisse abgelichtet hat. Dafür bekommt er von uns einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.geht an Anton Sandner , der einen wirklich einzigartigen Moment in den Bergen festgehalten hat. Damit geht der Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro an ihn.geht andie uns an ihrem Picknick am Meer teilhaben lies. So ein Moment am Meer lässt wohl alle Sorgen kurz vergessen. Dafür bekommt sie den Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro.Ein großes Dankeschön an alle, die fleißig an unserem Gewinnspiel zum Thema "Glücksmomente" teilgenommen haben. Jeder einzelne Beitrag hat uns ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert.Liebe Grüßeeuer myheimat-Team