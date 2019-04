Herzlichen Glückwunsch: Das sind die drei Gewinner unseres Frühlings-Gewinnspiels

"Frühlingserwachen": Das sind die Gewinner

pünktlich zu den Ostertagen ist das Wetter endlich wieder frühlingshaft. Die Temperaturen und die erwachende Natur haben den Winter endgültig vertrieben. Die blühende und sonnige Jahreszeit hat also begonnen! Doch auch im letzten Monat gab es schon einige schöne Tage, die ihr für uns mit der Kamera festgehalten habt.Es gab zwar in der letzten Zeit wieder einige Tage, die eher an den Winter erinnert haben, aber dennoch konnte man im März bereits das " Frühlingserwachen " feiern. Der März hatte einige sonnige Tage, die die Natur zum Blühen gebracht und die Tierwelt aus dem Winterschlaf geholt haben. Ihr habt das farbenfrohe und facettenreiche "Frühlingserwachen" auch auf myheimat festgehalten.Vorab schon einmal ein großes Dankeschön für die vielen Gewinnspielfotos! Aber wie ihr wisst, können leider nur drei Bilder gewinnen.: Jürgen Daum darf sich mit seinem kunstvollen Foto " KOMM,- WIR LÄUTEN DEN FRÜHLING EIN " über den ersten Platz freuen. Ein wirklich kreativer Weg, den Frühlingsanfang einzufangen.: Den zweiten Platz belegt Katalin Thorndahl. Mit dem süßen Kängurubaby hat sie das Herz der myheimat-Jury erobert. Auch ihr habt Katalin dafür mit stolzen 34 "Gefällt mir" belohnt.: Was wäre der Frühling ohne bunte Blumen und summende Bienen? Beides gehört einfach dazu. Die Detailaufnahme von Margit A. hält genau diesen Aspekt fest. Dafür wird sie mit dem dritten Platz ausgezeichnet.Wir danken euch wieder für die rege Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Mit euren farbenfrohen Fotos habt ihr myheimat ein bisschen bunter gemacht.Liebe Grüße,euer myheimat-Team