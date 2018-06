Hawaiian Hula Tanz Kurs

Den Alltag vergessen und mit viel Lebensfreude eintauchen in den Aloha Spirit. Hula bringt Körper, Geist und Seele in Harmonie und Einklang. Mit wiegenden Hüften, weichen Hand und Armgesten erzählen wir Geschichten aus der Tradition (Hula Kahiko) und der Moderne (Hula Auana) der Insulaner. Ein Fitnesstraining für jedes Alter, jede Figur! Be happy – Dance Hula!Montags von 18.15 – 19.15 Uhr mit Sabuha Shahnaz4 x 60 Min Kosten 50 €. Anmeldung unter sabuha@sabuha.deStart: Mo 02. Juli 2018 www.sabuha.de