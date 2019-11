Gruselwusel in der Stätzlinger Schule

stellte der Förderverein „Cornucopia“ der Grund- und Mittelschule Stätzling/Derching in kürzester Zeit auf die Füße. Hatten sich doch über 250 Kinder mit Eltern angemeldet, weit mehr, als die sieben Gründungsmitglieder und die Schulleitung erwartet haben. Doch die viele Arbeit im Vorfeld hat sich gelohnt: Am 24. Oktober feierten alle zusammen eine ausgelassene Party – mit Prämierung der besten Verkleidungen, Süssigkeitenalarm und diversen Spielstationen. Auch Fühlboxen mit gruseligem Inhalt haben nicht gefehlt. Bestens gesorgt war auch für das leibliche Wohl mit blutigen Fingern, Mumienpizzen, jeder Menge Popcorn, einer Candybar und unheimlich leckeren Getränken wie Schlammbowle und Blutrausch.Vom Erlös wird der Förderverein Projekte angehen, die mit dem normalen Schulbudget nicht finanzierbar sind. Attraktive und zeitgemäße Förderungen für Grund- und Mittelschüler sind das Ziel des Vereins, der in November sein einjähriges Bestehen feiert.