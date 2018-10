Restless-Legs Selbsthilfe- Gruppe.

Unser Nächstes Gruppentreffen am 23.10.

um 10. Uhr im Gruppenraum Gesundheitsamt

Karmelitengasse 11.

Folgende Themen stehen an.

Vortrag : Alternative Heilbehandlung durch Herrn Diendorfer

am 10.11.

Termine für 2019.

Info aus München vom Verband,

sowie interne Gespräche.



mfg Gruppenleiter

RLS-SHG