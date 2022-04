Wir die Unruhigen Beine (Restless-Legs )



Wir treffen uns am 26.04.22. um 19.Uhr,

in der Waldgaststätte Viktoria,

Sportanlage Süd zum Austausch und

Gespräch zum Thema Restless-Legs und

Allgemeines.

Nach so langer Zeit hoffe ich gibt es genügend

Gesprächsbedarf. Wir treffen uns unter Einhaltung

bestimmter Regeln. Also bis zum 26. April.



Die Gruppenleiter RLS-SHG Augsburg / Stadt und Land,

Bayern und Schwaben