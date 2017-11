Groovin´Oaks live im Rock Cafe Augsburg

Augsburg : Rock Cafe |

Die Groovin´Oaks werden Euch mit Pop- Rock- und Soulklassikern einheizen, und sorgen für gute Laune und schwingende Hüften!



Sie vereinen eingeschweißte, kampferprobte Augsbuger Lokalmatadoren mit musikbegeisterten befreundeten Musikern und jungen aufstrebenden Talenten.



Buddy Brudzinski (git), Subsonic Coco (bass) und Gsello Gsellmeier (drums) gehören zu den Urgesteinen der Augsburger Rock- und Bluesgeschichte. Diese seit Jahrzehnten eingespielte Rhythmustruppe wird ergänzt durch Peter Laubmeier (keys) und Dieter (Leo) Schlichtling (perc). Der gleichermaßen gut eingespielte Bläsersatz rekrutiert sich aus Mitgliedern der Big Musikwerkstatt Band und der Backgroundchor ist schon lange bei dem Vocalensemble Common Voices aktiv.



Gekrönt wird die Formation durch die Elisabeth-Haumann-Schülerin Vanessa Valenzano. Sie hat nicht nur italienisches Blut in Ihren Adern, sondern hat sich Ihre Sporen bei Young Stage und der Unibigband verdient. Den männlichen Gesangspart übernimmt Matthias Wolff, bestens bekannt aus seinem Mitwirken bei den Soulmates / Mad Dogs.

Die Band lässt die 70er wieder aufleben mit Partykrachern von Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tina Turner oder Joe Cocker. Klassische Dancfloornummern wechseln sich ab mit chilligen Titeln wie All Night Long von Lionel Richie und Grüßen aus der Karibik mit Smooth von Santana.





Eintritt Frei