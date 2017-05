Gewinnspiel "Bunter Frühling": myheimat sucht eure farbenfrohen Frühlingsbilder!

Mitmachen und gewinnen!

bisher hat uns der Frühling ja eher etwas enttäuscht, was das Wetter angeht. Es regnet zu viel und ist zu kalt - aber wir geben die Hoffnung auf Sonnenschein nicht auf! Um wenigstens schon einmal ein bisschen in Sommerstimmung zu kommen und das graue Wetter draußen zu vergessen, haben wir uns ein neues Gewinnspiel für euch überlegt, in dem sich alles um Frühlingsfarben dreht!Dabei sind eurer Fantasie wieder einmal keine Grenzen gesetzt: Vom Grün der Bäume bis hin zu gelben Tulpen oder roten Marienkäfern wollen wir eure schönsten Frühlingsfarben sehen. Lasst uns das graue Wetter vergessen und das Leben ein wenig bunter machen! Vielleicht habt ihr ja ein paar besonders schöne farbenfrohe Frühlingsblumen gesehen, die ihr gerne mit den anderen myheimatlern teilen wollt? Oder euch sind ein paar bunte Piepmätze vor die Linse geflogen? Dann zeigt uns eure Schnappschüsse!Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ladet ihr einfach eure besten farbenfrohen Frühlingsbilder als Schnappschuss oder Bildergalerie hoch und verseht sie mit dem Stichwort " Bunter Frühling ". Unter allen Teilnehmern wird die myheimat-Jury dann die in ihren Augen besten Bilder auswählen. Der Teilnahmeschluss ist der. Zu gewinnen gibt es diesmal:: 50 Euro Amazon-Gutschein: 25 Euro Amazon Gutschein: 15 Euro Amazon-Gutschein(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema “ Bunter Frühling ” passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.Wir freuen uns schon jetzt auf eure bunten Schnappschüsse!