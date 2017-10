Freie Plätze beim Juleica-Kongress 2017

Amfinden sich im Jugendzentrum kosmos (Anna-German-Weg 1, ehem. Bleriotstraße 39) in Augsburg zahlreiche erfahrene Referenten zum drittenein, um Aktive in der Kinder- und Jugendarbeit zu inspirieren und ihnen neue Methoden an die Hand zu geben. Der praktische Charakter der, die vormittags (10-13 Uhr) und nachmittags (14:30-17:30 Uhr) parallel angeboten werden und die große Vielfalt machen es möglich, dass alle ein passendes Angebot am Juleica-Kongress finden, z. B. bei „Porträtfotographie“, „Zivilcourage & Risiko“, „Hochseilgarten“ oder „Trickfilmerstellung“.Veranstaltet wird der Juleica-Kongress vom Stadtjugendring Augsburg, sowie den Kreisjugendringen Augsburg-Land und Aichach-Friedberg. Teilnehmen können alle Engagierten in der Kinder- und Jugendarbeit mit und ohne Jugendleitercard (Juleica). Wer seine Juleica jedoch verlängern möchte, sollte an mind. drei Workshops teilnehmen.Weitere Informationen zum Programm und die Online-Anmeldung gibt es unter www.jugendarbeit-konkret.de . Die Anmeldefrist läuft noch bis 05.11.2017.