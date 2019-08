Fördervereinsmitglied Anton Krieger feierte seinen 50.Geburtstag

Ulla Schmid und Hans Stecker, Vorstandsmitglieder im Förderverein, waren an diesem Sonntag beim Geburtstagsfest eingeladen, um einen Info-Stand aufzubauen und zugleich den Gästen die gewünschten Informationen über den Förderverein zu geben.Zu dieser opulenten Feier fanden sehr viele Gäste in Rettenbergen ein. Bei einem reichlichen Essen und vielen Getränken war die Stimmung bald auf dem Höhepunkt. Für die Kleinen war mit Bobbycars, einer großen Hüpfburg und verschiedenen Spielsachen extra gesorgt worden. Zum Nachmittagskaffee erwartete den Geburtstagsgast ein exzellentes Kuchenbüffet. Vor dem Nachhauseweg am Spätnachmittag fanden sich die Geburtstagsgäste noch am Fördervereinsstand ein um mit Ihrem Obolus zum perfekten Gelingen eines schönen Geburtstages beizutragen. Der Jubilar und beide Vorstandsmitglieder freuten sich riesig über 2.055 Euro Geldspenden. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn Mitglied Anton Krieger spendierte spontan von sich aus noch 1.500 Euro zum Einkauf von Lebensmitteln für Bedürftige der Wärmestube. Der Förderverein bedankt sich bei den Festgästen und dem Jubilar ganz herzlich für diese großzügigen Geschenke.