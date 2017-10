FFC Weinfest 2017

Augsburg : Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit |

Genießen Sie bayrisch-schwäbische Schmankerl aus unserer Küche. Das passende Glas Wein oder Bier darf hier natürlich nicht fehlen.



Als Höhepunkt stellen wir Ihnen die Aktiven der Faschingssaison 2018 unter dem Motto "Almrausch" bzw. "Samma in Bayern" vor.



Das Ganze mit Musik von unserem Reinhard Hess.

Um alles besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung per Mail an praesidium@fasching-augsburg.de. Bitte nennen Sie die Anzahl der Personen, mit welcher wir Sie zu unserem Weinfest begrüßen dürfen.



Es freut sich auf Sie,

der FFC-Augsburg e.V.