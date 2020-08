Ferien-Schwimmwoche kommt bei Kindern gut an

Schwimmunterricht vermittelt mit Spaß 60 Jungen und Mädchen Technik und sicheres Verhalten an und im Wasser

Der Landkreis Augsburg hat in Kooperation mit dem Kreisjugendring Augsburg-Land und der Wasserwacht des BRK Kreisverbands Augsburg-Land zu Beginn der Sommerferien eine Ferien-Schwimmwoche angeboten. Von 3. bis 7. August lernten 60 Kinder ab acht Jahren in der Singoldwelle Schwabmünchen, im Panoramabad Dinkelscherben sowie im SunSplash Freibad Meitingen das sichere Verhalten in und am Schwimmbecken. Außerdem erfuhren sie, wie sie sich in einem Notfall richtig verhalten und erste Hilfe leisten können. „Im Vordergrund standen dabei natürlich der Badespaß und die Verbesserung der Schwimmtechnik“, erklärt die Sportbeauftragte des Landkreises Barbara Wengenmeir. Man habe zwar wetterbedingt zu Beginn der Woche eher auf die Theorie setzen und in Dinkelscherben sogar einen Tag verschieben müssen, letztlich haben aber doch fast alle Kinder ihr nächsthöheres Schwimmabzeichen erreichen können. Dass die Ferien-Schwimmwoche im Landkreis so ein großer Erfolg war, freut auch Landrat Martin Sailer: „Die örtlichen Wasserwachten waren einfach spitze aufgestellt und haben den Kindern mit vielen kreativen Ideen, Engagement und Leidenschaft alle wichtigen Punkte zum sicheren Verhalten an und im Wasser beigebracht. Mein Dank geht an sie und außerdem natürlich an alle an der Organisation Beteiligten, ohne die diese tolle Aktion nicht möglich gewesen wäre!“