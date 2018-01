Augsburg : RLS-SHG Augsburg |

Die Gruppe trift sich am 16.01 2018 um 10. Uhr

im Gruppenraum des Gesundheitsamt.

Mit Info was 2018 geplant ist und wie es weiter geht Treffen usw.

Abend Veranstaltung im neuen Lokal und wann.

neue Flayer werden ausgegeben, und Vorträge in Arbeit.

Bitte um zahlreiches Erscheinen.

Betroffene Angehörige und Partner so wie Interessierte sind willkommen



MFG Die Gruppenleiter der

Selbsthilfe RLS .