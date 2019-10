Erste-Hilfe-Kurs 50plus - Neues Zielgruppenangebot der DLRG

Sie gehören zur Generation 50plus und wollten schon lange mal Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen? Dann sind Sie hier richtig.

Der DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg e.V. hat ein neues Zielgruppenangebot entwickelt. Im Erste-Hilfe-Kurs 50plus lernen Sie wie Sie in Alltag und Freizeit professionell Erste-Hilfe leisten können; egal ob es sich um einen Notfall oder eine kleine Verletzung handelt.Der Lehrgang findet am Dienstag, 22.10.2019 und am Donnerstag 24.10.2019 jeweils von 17:30 - 21:45 Uhr in der DLRG Einsatzzentrale statt. Der Lehrgang umfasst 9 Unterrichtseinheiten und ist von der Berufsgenossenschaft anerkannt.Sie haben Interesse oder jemand in Ihrem Umfeld der schon lange seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen will? Dann melden Sie sich an unter https://augsburg.dlrg.de/lernen/seminarekurselehrg...