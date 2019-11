Wo verbirgt sich in Augsburg eine bärtige Schildkröte und warum beschützt sie sich vor einer geflügelten Schlange? Und welche Geheimnisse erzählt das Augsburger Stadtwappen: Die Zirbelnuss?Wir begeben uns auf die Spur von Symbolen & Zeichen. Entlang an den Prachtbrunnen, an der Maximiliansstraße bis zum Hohen Dom zu Augsburg.Lassen Sie sich entführen zu der rätselhaften Seite von Augsburg!Nähere Infos unter: https://www.stadtwege.de/stadtfuehrungen/tour-1-ra...