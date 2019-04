Erlebnistour "Gespenstisches Augsburg"

Augsburg : Dombrunnen |

Von Geistermessen und dem Dorf der Toten....



Nachts treib ein geisterhaftes Wesen durch die Gassen der Stadt Augsburg, das die Bürger in Angst und Schrecken versetzte. Gerüchte kochten hoch: Es wird von einer Geistermesse berichtet, die verheerende Auswirkungen mit sich brachte!

In dieser Stadtführung erkunden wir, wo es in der Fuggerstadt spukt(e) und an welchem Ort Sie laut Überlieferung einen Schatz finden könnten – doch Vorsicht! Der Schatz wird bewacht von drei Geistern!





Anmeldung: Erwünscht unter: www.stadtwege.de



Treffpunkt: Domplatz, Dombrunnen mit den drei Brunnenfiguren



Preis: 10 € (Normalzahler), Ermäßigt: 8 € (ermäßigt sind: Rentner, Schüler, Studenten, Azubis, Menschen mit Behinderung)