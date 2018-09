Erlebnis-Botschafter gesucht - noch bis 30.9.2018 bewerben!

Wir – der Tourismusverband für die Ausflugs- und Kurzurlaubsregion Bayerisch-Schwaben – suchen wieder Blog-Botschafter. Unser Motto diesmal: Zeit zu zweit! Hört sich verlockend an, oder?Entdeckt zusammen mit eurem Partner, auf Mädels-Trip mit der Freundin oder mit dem besten Kumpel schöne Ziele in Bayerisch-Schwaben und erzählt anderen davon auf dem Bayerisch-Schwaben-Blog . Wenn ihr als eines von 25 Botschafter-Paaren ausgewählt werdet, erhaltet ihr dafür ein kostenloses Gutschein-Heft mit jeder Menge Ideen und Inspirationen. Städte und Natur entdecken, Radeln oder zur Ruhe kommen: Aus den verschiedensten Bereichen sind Ausflugstipps enthalten – immer bei freiem Eintritt oder anderen Extras für die Botschafter-Paare.Für jeden Blog-Beitrag bekommt das Paar symbolisch ein Los, und unter allen Losen wird am Ende der Gewinn gezogen: eine Ballonfahrt für Zwei über Bayerisch-Schwaben.Zum Entdecken und Geschichtenschreiben habt ihr fast ein ganzes Jahr Zeit: von Mitte Oktober 2018 bis Ende September 2019.Klickt einfach auf www.bayerisch-schwaben.de/blog/blog-botschafter-gesucht – dort könnt ihr euch mit Foto, Test-Bloggeschichte und euren Kontaktangaben bewerben. Und dort findet ihr auch viele weitere Infos zu den Coupons des Gutscheinhefts etc.Für den Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben ist das übrigens bereits die vierte Botschafter-Kampagne. Bei den drei ersten Kampagnen waren Familien als Botschafter unterwegs – fast 1.000 Blog-Beiträge sind dabei entstanden!Jetzt sind Paare gesucht, die anderen von ihren Bayerisch-Schwaben-Entdeckungen erzählen.