Endspurt beim STADTRADELN: Radtour durch den Landkreis Augsburg

Landratsamt lädt zur gemeinsamen Radtour durch den Landkreis ein



Seit dem 20. Mai läuft die Aktion STADTRADELN im Landkreis Augsburg und die fleißigen Radlerinnen und Radler haben bereits über 100.000 Kilometer gesammelt. Bis zum Ende der Aktion am Sonntag, 9. Juni, können noch einige dazukommen. Um kräftig Kilometer auf den Tacho zu bekommen, lädt die Mobilitätsmanagerin des Landkreises, Mareike Hartung, am Freitag, 7. Juni, zu einer gemeinsamen Radtour ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Haupteingang des Landratsamts am Prinzregentenplatz in Augsburg. Von dort geht es an der Wertach entlang bis zur Wellenburger Straße und durch den Wellenburger Wald. Die Tour ist etwa 13 Kilometer lang und endet mit einer Einkehr im Biergarten in Anhausen. Anschließend geht es von dort entweder alleine oder zusammen in der Gruppe zurück nach Augsburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.