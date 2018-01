Easy Auktion! – Versteigerung bei easyBOXit!

Am 13. Januar 2018 um 13:00 Uhr wird zum ersten Mal in Deutschland bei easyBOXit! in Augsburg der Inhalt von einigen Lagerboxen aus unserem SelfStorage versteigert!



Interessierte Bieter haben hier erstmals die Möglichkeit, wertvolle Schätze zu ersteigern – ähnlich wie bei Auction Hunters oder Storage Wars (bekannt aus Fernsehen und Internet). Ob als Händler, Antiquitätensammler oder aus purem Interesse – einfach vorbeikommen und mitsteigern! Interessenten können bereits 2 Stunden vor der Auktion in unserer Halle einen Blick in die angebotenen Lagerboxen werfen. Bilder sind Beispielbilder, die BOXen werden erst am Auktionstag geöffnet.





Viel Spaß beim Schnäppchen jagen!