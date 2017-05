Die beliebtesten Beiträge des Monats April 2017

Frühlingsgefühle hat uns der Monat April ja nicht gerade beschert. Doch auch das wechselhafte Wetter konnte die Vorfreude auf das Osterfest und die vielen, tollen Bräuche, die damit einhergehen, nicht trüben. Diese wurden auch bei den Beiträgen auf myheimat in diesem Monat zum zentralen Thema. Aber auch der Sport kam nicht zu kurz und wir durften uns über viele Beiträge zu Wettkämpfen und Meisterschaften freuen.

Machen Sie bei myheimat mit!

Diese 10 Beiträge wurden im April 2017 besonders gerne gelesen:

Für euch haben wir die zehn Beiträge herausgesucht, die von den myheimatlern im April 2017 gern gelesen wurden. Damit soll der Fokus auf die Artikel gelegt werden, die besonders viele Leser erreicht haben. Um wieder eine interessante Vielfalt an Beiträgen zu erhalten, ist pro Leserreporter nur ein Beitrag vertreten. Wer sich also am Wochenende noch mit etwas Lesestoff versorgen möchte, wird hier garantiert fündig.Wenn auch Sie gerne eigene Texte verfassen und ihre Gedanken mit der Community teilen wollen, danneinfach auf myheimat.de und: Thomas Rank informiert die myheimatler darüber, dass wir den Landkreis Günzburg schon bald im Fernsehen zu Gesicht bekommen. Der Trödeltrupp hat sich auf den Weg nach Kötz gemacht. Dabei sind viele tolle Fotos hinter den Kulissen entstanden!: Norbert Höfs schreibt in seinem Beitrag über das traditionelle Osterfeuer in Schwerin-Görries. Mit einem Gedicht passend zu den Feiertagen versetzte er die myheimatler im letzten Monat in Osterstimmung!: Andreas Heisler lässt uns an dem letzten Konzert des Gospel-Singouts 2017 in Mannheim teilhaben. Die vielen, tollen Bilder vom Geschehen lassen nur erahnen, welch tollen Abschluss der Chor hingelegt hat.: In seinem Beitrag schreibt Erich Neumann über die deutsche Rocklegende Wolfgang Niedecken, der zum guten Zweck einen Auftritt im Blauen Haus im Dießen hinlegte. Stolze 8.000 Euro kamen für die Rebound-Projekte zusammen.: Karl-Heinz Mücke stellt die Geschichte des Ortsteils Reden in Pattensen dar. Neben interessanten Eckdaten untermalte er seinen Beitrag mit zahlreichen Bildern aus der Region. Wirklich einen Blick wert!: Die Motorradsaison hat begonnen. Und weil die Sicherheit an erster Stelle steht, bereiten sich die Motorradfreunde in Marburg mit Sicherheits- und Kurventrainings darauf vor. Ein ausführlicher Beitrag von Günter Köller, der einen Einblick in den aufschlussreichen Trainingstag gibt!: Die Tanzgalerie Kuschill gab bei der Meisterschaft im Hip Hop/Videoclipdancing DAT wieder alles und sicherte sich dort einige Plätze auf dem Siegertreppchen. Sonja Jahn berichtet nicht nur von dem großartigen Erfolg der Tänzer, sondern untermalte ihren Beitrag auch mit Schnappschüssen vom Wettbewerb.: F. Schwender berichtet über die Schwäbische Meisterschaft 2017 in Lindenberg, in der über 85 Boxvereine gegeneinander antraten. Auch Tina Schüssler vom Champion Gym war dabei. Ihre Schüler können stolz auf sich sein, denn bei der Meisterschaft waren sie auf Siegestour unterwegs!: Gabriele F.-Senger hat sich für ihre Ostergrüße an die myheimatler etwas ganz besonderes einfallen lassen und schickte uns damit auf die Eiersuche.: Das Jahreskonzert der Sing- und Musikschule Gersthofen war ein voller Erfolg. Siegfried Rupprecht gibt uns einen Einblick in das Geschehen, das die Zuschauer mit stimmungsvoller Musik fesselte. Die Musikschule gab Songs zu berühmt Musicals wie "Das Phantom der Oper" oder "Jesus Christ Superstar" zum Besten.