Die 12. Oldtimer-Rallye Augsburger Land wird in den Frühling des Jahres 2021 verschoben

Erneute Terminverlegung wegen unsicherer Planungssituation

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Unwägbarkeiten haben zur Folge, dass die 12. Oldtimer-Rallye Augsburger Land in diesem Jahr nicht stattfinden kann. „Es ist momentan nicht absehbar, wie sich die Gesamtsituation in den kommenden Monaten entwickeln wird. Weil wir keine Risiken eingehen möchten, nehmen wir vom angedachten Ausweichtermin am 13. September wieder Abstand“, sagt Landrat Martin Sailer. Nur mit einer weiteren terminlichen Verschiebung der Rallye könne man als Organisator für die Gesundheit der Fahrerinnen und Fahrer sowie der Gäste und des Publikums garantieren. Trotz des zweimaligen Aufschubs soll die 12. Auflage der beliebten Rallye nicht entfallen: Als neuen Termin für die Oldtimer-Rallye des Landkreises wird nun der 18. April 2021 anvisiert. In Sachen Planung wird sich nichts ändern – sowohl Start und Ziel als auch die Streckenführung bleiben bestehen.