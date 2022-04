Charmante Geste für Fahrgäste Danke für die Treue: swa verteilen Brezen und Blumensamen in Bussen und Trams – Großes Gewinnspiel

Mit einer charmanten Geste wollen sich die Stadtwerke Augsburg (swa) bei allen Fahrgästen in Bussen und Straßenbahnen für ihre Treue in den Zeiten der Pandemie bedanken. An vier Tagen verteilen swa-Mitarbeitende Brezen, Studentenfutter und einen Frühlingsgruß in Form eines Päckchens bunter Blumensamen in den Bussen und Trams der swa. Die Aktion ist verbunden mit einem Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen rund um die swa-Mobilität. Weitere Aktionen werden von den swa schon geplant.„Wir wollen den Fahrgästen nach über zwei Jahren Pandemie symbolisch etwas zurückgeben und uns mit einem Lächeln für die Treue in dieser Zeit bedanken“, sagt Unternehmenssprecher Jürgen Fergg. Gleichzeitig heißen die swa diejenigen herzlich willkommen, die den ÖPNV jetzt wieder nutzen oder neu für sich entdeckt haben. Deshalb finden an insgesamt vier Tagen bis Samstag verschiedene Verteilaktionen statt, neben Brezen werden Blühsamen und Päckchen mit Studentenfutter verteilt.Die Aktion ist mit einem großen Gewinnspiel verbunden, bei dem Preise rund um die Mobilität im Gesamtwert von über 4.000 Euro gewonnen werden können. Von Jahresabos im ÖPNV über Carsharing-, BiBo-, oder swaxi-Guthaben bis hin zu Streifenkarten. Quelle PM SWAWeitere Informationen und Teilnahme am Gewinnspiel im Internet: www.swa.to/gewinnspie