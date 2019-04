Bundesverdienstkreuz an Kurt Aue

In einem Festakt im Rittersaal des Schlosses Höchstädt übergab im Auftragdes Bundespräsidenten der Bayerische Staatsminister für Bauen und Wohnen Dr. HansGeorg Reichhart an den Augsburger Kurt Aue die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlands. In seiner Laudatio sagte der Minister: „Sehr geehrter Herr Aue, Sie haben sich vielfältige ehrenamtliche Verdienste um die Allgemeinheit erworben. Sie gründeten im Jahr 2005 eine Restless Legs Syndrom (RLS) Selbsthilfegruppe und sind als ehrenamtlicher Leiter dieser Gruppe und auch noch bis dato als ehrenamtlicher Gruppenleiter tätig. Sie informieren die von RLS betroffenen Personen durch diverse Veranstaltungen, Presseveröffentlichungen und mit Infoständen an Gesundheitstagen und Kongressen über die Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten. Für die regelmäßig stattfindenden Gruppentreffen organisierten Sie bereits mehrmals Referenten für medizinische Fachvorträge. Zudem unterstützen sie den Erfahrungsaustausch unter den Erkrankten in gesamt Schwaben.Ihr weiteres Engagement gilt der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Seit Jahrzehnten agieren Sie als stellvertretender Ortsobmann und Schriftführer und sind seitNach der Übergabe der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Kurt Aue stellte sich die Gruppe dem Fotografen. V.l. Walter Eichler, Minister Dr. Hans Georg Reichhart, Helga und Kurt Aue, MdL Andreas Jäckel, Altstadtrat Heinrich Bachmann und Christa Eichler.Text/Bild: oHMärz 2018 Ortsobmann der Ortsgruppe Königsbrunn-Wehringen ebenso in der Kreisgruppe Augsburg-Land seit März 2018 als Kreisobmann.; Sie sind stellvertretender Vorsitzender und Pressewart. Und wirken als Kreisvorsitzender im Augsburger Land der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des Bundes der Vertriebenen (BdV). Weitere neue ehrenamtliche Verdienste haben Sie sich, sehr geehrter Herr Aue, über ein Jahrzehnt als Mitglied der ehrenamtlichen Sicherheitswacht der Städte Königsbrunn und Bobingen erworben. Auch wirkten Sie in Königsbrunn als Stadtrat, Kreisrat und fungierten als Gründer mehrerer Vereine und Organisationen. Bild oben re. Minister Dr. Hans Georg Reichart bei der Übergabe der Auszeichnungsinsignien an Kurt Aue.Text/Bilder: oH