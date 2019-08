Beim Sommerfest geht es in den kühleren Saal

Ruhesitz Wetterstein: Jung und Alt feiern gemeinsam bei Musik und bester Laune

Augsburg : Ruhesitz Wetterstein |

Im Garten war es am Freitag, den 26. Juli bei über 35 Grad einfach zu heiß für das traditionelle Sommerfest des Ruhesitzes Wetterstein in Haunstetten. Die Heimleitung hat deshalb kurzfristig entschieden, es nach drinnen zu verlegen.



Was für ein tolles Leben!

Volles Haus

Den Traumberuf finden

Der guten Laune der Bewohner und ihrer Angehörigen tat dies keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die zwei Bands „Die Leitershofer“ und „Käpt’n Glück“ spielten abwechselnd in zwei Sälen und heizten so richtig ein. Sonst hatten viele getanzt, aufgrund des begrenzten Platzes schunkelten die Bewohner trotzdem fleißig mit und hatten sichtlich viel Spaß und Unterhaltung. Viele Lieder sangen sie natürlich auch wieder gerne mit. Wie immer gab es einen tosenden Applaus und leuchtende Augen. Hier war für jeden etwas dabei. Jung und Alt hatten gemeinsam viel Spaß. Und ein Lächeln auf ihrem Gesicht sprach tausend Worte.Heimleiter und Geschäftsführer Robert Krenn hatte keine Kosten und Mühen gescheut und ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Um für ein sommerliches Feeling auch im Untergeschoss zu sorgen, hatte er kurzerhand Sonnenschirme neben die Bierbänke gestellt.Und der Zuspruch war wieder riesig an diesem Abend. Über 200 Bewohner, Angehörige, Freunde und Nachbarn kamen zum Sommerfest. Auch Angehörige von ehemaligen Bewohnern freuen sich immer wieder gerne auf das Fest, das wieder von den Mitarbeitern der Küche, der Verwaltung, vom Service sowie der Pflege und Betreuung organisiert und durchgeführt wurde. „Auch die Pfadfinder vom Stamm der Weißen Rose von der Pfarrgemeinde St. Pius unterstützten wie immer beim Aufbau und der Organisation“, so Krenn. „Vielen Dank dafür!“ Schnell füllten sich die Plätze und jeder freute sich auf das leckere Essen, für das Küchenchef Stephan Widmann und sein Team wieder gesorgt hatten. Da gab es diverse Schmankerl, wie Haxen und Halsgrat vom Schwein, Leberkäse, Steckerlfisch, Grillhähnchen, Schupfnudeln mit Kraut, Kartoffelsalat, Sauerkraut und Brezen als Beilagen sowie Bier vom Fass und alkoholfreie Getränke.„Unser traditionelles Sommerfest dient auch der Öffnung des Hauses nach außen, was von den Haunstettern sehr gerne genutzt wird, sagt Krenn. Die Produkte für das Sommerfest kommen alle aus der Region, darauf legt er großen Wert.Im Namen der Bewohner dankte Heimbeiratsvorsitzender Franz Funk allen Mitarbeitern des Hauses für ihr Engagement bei der Durchführung des Sommerfestes. Als Gäste freute sich Krenn, Andreas Jäckel, Mitglied des Landtags, sowie die Stadträtin Margarete Heinrich und die Altstadträtin Gudrun Schulz begrüßen zu dürfen. Zudem war Dr. Robert Sauter, der Vorsitzende des Seniorenbeirats Augsburg, unter den Ehrengästen.Viel Spaß hatten auch die Schülerinnen und Schüler der Franz-von-Assisi-Schule aus Haunstetten mit ihren Bewohnern vom Ruhesitz Wetterstein, die sie so richtig ins Herz geschlossen haben. Über ein Jahr haben sie im Rahmen eines sozialen Projektes diese Menschen begleitet. Ihre Lehrerin Eva-Maria Lettenmeier und Heimbeirat Franz Funk freuten sich sehr über die schöne Zeit und die tollen gemeinsamen Erlebnisse, die ihre Schüler hier machen durften. „Vielen Dank für die tollen gemeinsamen Aktionen. Wenn die Schülerinnen und Schüler nicht zu uns kommen würden, hätten wir vieles nicht gesehen und erleben dürfen. Sie haben uns aus unserer Wettersteinburg herausgeholt“, so Funk. Die Zeit verging wie im Flug.Das Projekt soll auch im nächsten Schuljahr weitergeführt werden. Lukas Sipura hat hier bereits ein Praktikum machen dürfen und nun steht fest, dass er im Ruhesitz Wetterstein ab September eine Ausbildung zum Altenpfleger beginnt. „Für uns ist das eine perfekte Möglichkeit, Nachwuchs zu finden. Wir freuen uns sehr, dass er zu uns kommt“, so Krenn. „Zwei Jahre läuft unser Projekt bereits. Wir gehen schon ins dritte Jahr. Unser Traum, dass unsere Schüler hier ihren Traumberuf finden, hat sich damit schon erfüllt“, sagt seine Lehrerin Eva-Maria Lettenmeier. Lukas Sipura selbst war schon im Sommerurlaub, doch ein Teil der Schüler war beim Sommerfest zu Gast und teilte sich mit ihren Senioren einen Tisch. Da ging es lustig zu. Für die 15-jährige Lara steht auch schon fest, dass sie einmal einen sozialen Beruf wählen möchte. Hier kann sie schon einmal hineinschnuppern. Mit dem Projekt macht sie noch ein Jahr weiter. „Das ist eine coole Truppe hier im Wetterstein“, sagt die Schülerin.Mehr dazu unter www.ruhesitz-wetterstein.de