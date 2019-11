Schrill, bunt, verrückt - die neue Bad Taste Party in Augsburg.Genug von Schicki-Micki und der alltäglichen Radiomucke? Erlebt eine Partynacht komplett frei von jeglichem Kleidungsniveau - je schlimmer desto besser! Durchwühlt Eure Kleiderschränke, klettert auf den Dachboden und sucht nach Designermode, die längst keiner mehr trägt.Musikalisch steht die Türe ziemlich weit offen. DJ Short, den Ihr bestimmt aus dem Augsburger Nachtleben kennt (z.B. Ostwerk, Peaches...) spielt die schönsten (und schlechtesten) Hits der letzten Jahrzehnte.Getränkespecials und Give Aways warten auf Euch. Mehr folgt in kürze...Jetzt auf Zusagen klicken und keine Info verpassen!Bock auf Party und gute Laune? Dann kommt am 21. Februar 2020 in den Kongress am Park. Euer Ticket für die Bad Taste Party gilt auch für die Hollaria Faschingsgala mit dem Auftritt der Dorfrocker ("Ich bin ein Dorfkind", "Vogelbeerbaum" oder "Engelbert Strauß").Freitag, 21. Februar 2020 ab 20 UhrKongress am Park AugsburgTickets: