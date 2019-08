Augsburger Whiskysalon&Spirits: Wir verlosen Freikarten anlässlich des 5-jährigen Bestehens!

Verlosung!



Bereits zum 5. Mal präsentiert der Augsburger Whisk(e)ysalon & Spirits im Kongress am Park Bar- und Genusskultur vom Feinsten! Mit Whisky-, Gin- und Rumspezialitäten sowie mit Zigarren, Bierspezialitäten, Weinen und Schaumweinen sowie mit Likören und Edelbränden bieten am 25./26. Oktober rund 40 Aussteller ein Forum feiner „Geister“!Der exklusive Salon lädt Sie ein den Lifestyle und die Genusskultur verschiedener nationaler wie internationaler Manufakturen kennenzulernen! Dabei dreht sich alles um Whisk(e)y, Gin, Rum, edle Brände und Feinkost. Lokale, regionale sowie nationale Anbieter informieren über ihr Handwerk und ihre Produkte sowie deren bewusste und nachhaltige Herstellung. Neben der fachkundigen Beratung vermitteln die Aussteller vor allem Informationen über die Spirituosen selbst sowie Wissenswertes über Lagerung, Geschmack & Genuss. Hier stehen vor allem die Wertigkeit der Produkte und die Schulung im bewussten Umgang mit den Spirituosen im Vordergrund.Verkosten Sie mit den Experten fassgelagerte Whisk(e)ys aus Schottland, Irland, USA, Japan und Deutschland, karibische Rumsorten, handgemachte Gins aus Bayern und aller Welt sowie feinste Zigarren, leckere Liköre, exklusive Weine und Viktualien in den verschiedensten Geschmacksrichtungen!Neben den hochprozentigen Genüssen wird es dieses Jahr auch wieder einen Einblick in kulinarische Besonderheiten geben wie Produkte aus Sizilien, eine Kaffeerösterei aus Afrika, Käsespezialitäten aus dem Allgäu, Grill- & Barbecuevariationen sowie handgemachtes Bioeisüberraschungen. Außerdem stellen wir das ein oder andere Motorrad bzw. US-Car zum Bestaunen vor!Alle Informationen erhalten Sie unter www.whiskysalonandspirits.de

(Text: Dr. M. Mayer)Wir verlosenfür einen Tag nach Wahl! Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur bis zum 20. Oktober 2019 auf "Mitmachen" klicken und schon seid ihr in unserem Verlosungstopf mit dabei. Alle Gewinner werden am 21. Oktober hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgschlossen.)