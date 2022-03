Augsburger Frühlingserwachen 2022 - Weinverkostung

TICKET - Was beinhaltet das Ticket?

Weinverkostung inkl. Brot und Wasser

Eisch Kristallglas Vergleichsverkostung

Meet & greet Winzer aus AT, DE und IT

Tolles Rahmenprogramm inkl. Gesang & Tanz

Min. 5% Rabatt auf alle Vor-Ort-Bestellungen

1x Flasche Wein sofort zum Mitnehmen

RAHMENPROGRAMM - Was erwartet Dich?

Soulgesangseinlage durch Mom Bee : Als Solistin ist Mom Bee eine vielgebuchte Sängerin für spezielle Firmenevents, Galaveranstaltungen, Jazz,-und Blues Festivals, Konzerte und Kunstveranstaltungen.

: Als Solistin ist Mom Bee eine vielgebuchte Sängerin für spezielle Firmenevents, Galaveranstaltungen, Jazz,-und Blues Festivals, Konzerte und Kunstveranstaltungen. Swing-Tanzeinlage Hep Cat Club : Die Swing Tanzschule direkt am Augsburger Hauptbahnhof zeigt mehrere begeisternde Swing-Tänze von vintage bis modern. Wer Lust und Laune hat kann sich für einen kostenlosen Schnupperkurs eintragen.

: Die Swing Tanzschule direkt am Augsburger Hauptbahnhof zeigt mehrere begeisternde Swing-Tänze von vintage bis modern. Wer Lust und Laune hat kann sich für einen kostenlosen Schnupperkurs eintragen. Vergleichstasting mit Eisch Gläsern : Vergleicht Eisch SensisPlus-Gläser mit handelsüblichen Weingläsern. Nach ein paar Minuten prüft das Bouquet und den Geschmack im Vergleich.

: Vergleicht Eisch SensisPlus-Gläser mit handelsüblichen Weingläsern. Nach ein paar Minuten prüft das Bouquet und den Geschmack im Vergleich. Wein-Walk mit Weinkenner : Begebt euch beim Wein-Walk auf eine kulinarisch-kulturelle Reise durch das abendliche Event. Verkostet besondere Weine, lernt die passionierten Winzer kennen und lauscht den Geschichten von einem professionellen Sommelier.

: Begebt euch beim Wein-Walk auf eine kulinarisch-kulturelle Reise durch das abendliche Event. Verkostet besondere Weine, lernt die passionierten Winzer kennen und lauscht den Geschichten von einem professionellen Sommelier. Sonderverkauf für Verkostungs-Utensilien : Begutachtet die hochwertigen Eisch Produkte mit vielen hochwertigen Weingläsern und Dekantern. Sichert euch Degustations-Produkte mit 5 % Messerabatt oder holt euch das spezielle Messeangebot „Eisch Dekanter Wood Edition“ mit 20 % Nachlass.

: Begutachtet die hochwertigen Eisch Produkte mit vielen hochwertigen Weingläsern und Dekantern. Sichert euch Degustations-Produkte mit 5 % Messerabatt oder holt euch das spezielle Messeangebot „Eisch Dekanter Wood Edition“ mit 20 % Nachlass. Schokolade von einer Chocolaterie: Holt euch leckere Schokoladen sowie feine Schokoladentafeln. Für jeden Genießer ist etwas dabei.

Willst du auch mal wieder auf ein Event? Leute treffen, Smalltalk betreiben und dabei leckeren Wein genießen? Italien-Feeling pur - endlich wieder feiern. Sei bereit für das Weinfest im Herzen von Augsburg, in der Helio Center Einkaufspassage direkt am Augsburger Hauptbahnhof.undmit ca. 12 Winzern aus DE, AT & IT. Gemütliches Abend-Event mit Italien-Feeling verkehrsgünstig erreichbar im Helio Center.BeschreibungTickets sind nur online buchbar bei winetory.de oder weinparadiso.de