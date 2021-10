Angelika Cordes: „Tanzen ist mein Leben“

Augsburg : Studio Tanztreff Cordes |

Beim Tag der offenen Tür des Studio Tanztreff Cordes im TanzZentrum Augsburg erlebten wir Angelika Cordes in ihrem Metier: Teilnehmer aller Altersklassen animierte sie zum Mitmachen ihrer Tanzübungen. Ihre Professionalität weiß diese Ausnahmefrau den Tänzerinnen, Tänzern und Besucherinnen und Besuchern so zu vermitteln, als hätten alle soeben den Mittelpunkt der Welt entdeckt.



Vielen Friedbergerinnen und und Friedbergern ist Angelika „Geli“ Cordes noch als Trainerin der Gardetänzerinnen des Ottmaringer Rederzhausener Carneval Clubs (ORCC) bekannt. Ein Blick auf die Vita der sympathischen Frau wird schnell deutlich, dass der Tanz viel mehr als nur Passion für Angelika Cordes ist:Im Alter von vier Jahren machte Angelika Cordes ihre erste Tanzausbildung beim Ballett. Bereits mit 12 Jahren entdeckte sie ihre Liebe zum Jazz- und Stepptanz. Es folgten die Ausbildung zur Gymnastik- und Tanzpädagogin an der Bodeschule München und eine Vertiefung ihrer Erfahrungen im Jazz- und Stepptanz in Spanien und Italien. Nach ihrem Studium an der Technischen Universität München zur freiberuflichen Sportlehrerin ist Angelika Cordes heute Lehrbeauftragte für Gymnastik und Tanz am Sportzentrum der Universität Augsburg. Über Jazz- und Stepptanz doziert sie an Seminaren im In- und Ausland. Unter ihrer Regie produzierte Klaus Stilger den Lehrfilm „Jazzdance für Schule und Verein“ und zusammen mit Silke Kisch gab Angelika Cordes das Buch „Fertige Tänze für den Sportunterricht Klasse 1-4“ heraus, welches als Buch zusammen Videomaterial den Sportpädagogen unterstützt, Ihren Sportunterricht abwechslungsreicher gestalten. Schülerinnen und Schüler werden sieben einfache Choreografien mit Bildkarten und videogestützten Tanzanleitungen überzeugend vermittelt.„62 und am liebsten immer noch verrückt“ beschreibt sich Geli Cordes selbst in einem Kommentar in den sozialen Medien. In der Tat vermittelt ihre stets positive Ausstrahlung für alle eine pure Lebensfreude und stets auch Animation zu „Mitmachen“. Unter den Einschränkungen wegen der COVID-Pandemie haben gerade gesellschaftlich/sportliche Institutionen wie eben auch Tanzschulen sehr gelitten. Die Freude über die Lockerungen, das gemeinsame Erleben von Spaß und Erfahrung im Tanzsport und in der rhythmischen Sportgymnastik war allen anzumerken bei diesem Tag der offenen Tür im Studio Tanztreff Cordes im TanzZentrum Augsburg. Wir wünsche Angelika Cordes und ihrem Team weiter alles Gute für eine schöne Zukunft.Information: