2. FFC Kinderball (PSV Gaststätte Augsburg)

Augsburg : PSV |

Liebe Faschingsfreunde,



wir laden Euch recht herzlich zu unserem 2. Kinderfaschingsball ein.



Dieser findet in der PSV - Gaststätte in Göggingen statt.

Die Location befindet sich in der Gögginger Straße 97, 86199 Augsburg.



Es erwarten Euch Spiel und Spaß mit unserem Supermario.



Unsere Youngsters wollen Euch, mit ihrem Showprogramm "Crazy Circus", auf eine Reise durch die bunte und magische Zirkuswelt mitnehmen.



Der Einlass ist um 14:00 Uhr und ab 14:30 Uhr wird dann gemeinsam die Tanzfläche gestürmt.



Karten sichert ihr Euch unter 0176 37 47 96 54 oder

tickets@ffc-augsburg.de.



Der Eintritt beträgt 6,- EUR und wir empfehlen Euch eine Reservierung im Voraus.



Wir freuen uns auf Euch!



Euer FFC Augsburg