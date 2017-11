Tina Schüssler hilft Kindern und Jugendlichen bei ständigen Schmerzen

Augsburg : Bayerisches Kinderschmerzzentrum |

Haben Sie im Umfeld Kinder oder Jugendliche, die unter ständigen Schmerzen leiden, aber keine eindeutigen körperlichen Ursachen gefunden werden konnten? Wenn zum Beispiel der Schulbesuch gar eine Ausnahme im Leben geworden ist oder Rückzugstendenzen zu beobachten sind, dann können sich Eltern direkt beim Bayerischen Kinderschmerzzentrum am Klinikum Augsburg melden.

Wenn man sich für den Weg ins Bayerische Kinderschmerzzentrum entschieden hat, ist man ausgerüstet mit der Herausforderung die gelöst werden will und dem nötigen Mut dazu. Die orangegehaltenen Buchstaben der Eingangstüre spenden Hoffnung, ein Stück Vergangenheit hinter sich zu lassen. Eine Reise ins Schmerzzentrum beginnt. Um sie lohnenswert zu gestalten, braucht es Aufbruchstimmung, Ziele und die Willenskraft eine neue Richtung einzuschlagen. Seit jeher wird der Mensch von Leid und Schmerz begleitet, ohne ihn, würden wir nicht lange überleben. Wird er jedoch für ihr Kind ein täglicher Begleiter, muss man der Sache auf den Grund gehen.Ein Ort zum Wohlfühlen, an dem jeder herausfinden soll was ihm am Besten hilft. Sich zu öffnen für das, was das Leben bietet um es wieder angemessen genießen zu können. Den Fokus vom Schmerz weglenken und die Aufmerksamkeit vermehrt und konzentriert auf andere Dinge ziehen. Dies ist das Motto der Expedition. Ob beim Biofeedback, beim Austausch mit Gleich -und Andersgesinnten, beim Gitarre spielen oder beim Entspannen. Das Angebot ist vielfältig und soll dazu dienen, sich selbst besser kennenzulernen. Denn welche Reise ist wichtiger, als die zu sich selbst? Bekannterweise ist diese nicht ganz einfach und stellt eher eine lange Bergwanderung dar, als einen kurzen Wochenendtrip. Vielleicht ist am Ende auch gar nicht so wichtig, wie weit man den Gipfel hinaufkommt, aber auf jeden Fall, wer einen bis dahin begleitet und stützt.Wie könnte dies besser gelingen, als mit der Profiboxerin und amtierenden Weltmeisterin Tina Schüssler. Als offizielle Landkreis-Botschafterin für Augsburg und seit 2013 Patin des Bayerischen Kinderschmerzzentrums, bringt sie sich aktiv und regelmäßig in die Beschäftigungstherapie mit ein. In enger Zusammenarbeit mit den Ärzten hilft sie dabei, das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen zu stärken und sie damit auf ein verantwortungsvolles Leben vorzubereiten. Die Resonanz ist mehr als positiv. Schüssler sagt: "Trotz der unterschiedlichsten Schmerzen, kann ich schon nach zehn Minuten Kennenlernzeit zu den Kindern und Jugendlichen eine vertraute und entspannte Atmosphäre schaffen. Nach zirka zwei gemeinsamen Stunden, in denen wir zusammen Sport machen, uns unterhalten oder gemeinsam Spaß haben, frage ich meine Patienten immer nach dem Schmerzzustand. Es ist verblüffend. Die Schmerzen waren für diese Zeit vergessen oder sogar danach verschwunden. Ich bin kein Arzt und kein Therapeut, sondern einfach nur Tina! Durch meine Art und die Motivationschübe schaffe ich es, die Kinder glücklich zu machen und sie zu stärken."