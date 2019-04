Pärchenzeit im Landkreis Augsburg – die „Tandem-Tour“ des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben macht in Fischach und Königsbrunn Station

Der frühsommerliche Duft von frisch gemähtem Heu liegt in der Luft und auf den Feldern sind die Erdbeeren reif. Perfekte Rahmenbedingungen für eine unvergessliche „Zeit zu zweit“ und zwar auf dem Bayerisch-Schwaben Tandem, welches von 6. bis 20. Juni 2019 zu Gast im Landkreis Augsburg ist.Nicht nur verliebte Paare, sondern alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Augsburg sind herzlich eingeladen, auf dem Tandem die Schönheit des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder oder der Landschaft zwischen Lech und Wertach zu erleben. Unterstützt von ReAL West e.V. sowie dem Begegnungsland Lech-Wertach e. V., steht das Bayerisch-Schwaben Tandem vom 6. bis zum 12. Juni in Fischach im Rathaus und von 13. bis zum 20. Juni im Infopavillon 955 in Königsbrunn zum Verleih bereit. „Die Tandem-Aktion ist eine tolle Gelegenheit, vom hektischen Alltag abzuschalten und sich ganz auf die Natur und seine/n Tandempartner/in einzulassen. Ich freue mich, wenn viele Landkreisbürgerinnen und -bürger das Angebot wahrnehmen“, so Landrat Martin Sailer.Ein besonderes Highlight der zweiwöchigen Aktion findet am 15. Juni 2019 statt: eine musikalische Radtour mit den Kulturpreisträgern und Landkreisbotschaftern Monika und Wolfgang Scherer und ihrem Lech-Wertach Orchester durch den südlichen Landkreis. Musikinteressierte Radler sind herzlich eingeladen, die Scherers an diesem Tag durch fünf Gemeinden zu begleiten.Nähere Informationen zur gesamten Aktion entnehmen Sie den Hinweisen auf der Homepage des Tourismusverbands Bayerisch-Schwaben blog.bayerisch-schwaben.de/tandem.Die Nutzung des Tandems ist kostenlos. Interessierte Radlerinnen und Radler können sich ab sofort unter wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.de oder unter der Telefonnummer 0821 3102 2197 für den Verleih anmelden. Alle Teilnehmer erhalten zudem eine Goodie-Bag mit nützlichen Dingen für eine wunderbare „Zeit zu zweit“ im Landkreis Augsburg.