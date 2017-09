Staatsmedaille des Staatsministeriums für verdiente Persönlichkeiten

Bayerischer Bauernverband ehrt langjähriges Engagement für den bäuerlichen Berufsstand





Besonderes und langjähriges Engagement für den bäuerlichen Berufsstand und die bayerische Landwirtschaft verdient öffentliche Anerkennung. Aus diesem Grund lud der Bayerische Landwirtschaftsminister, Helmut Brunner, eine Reihe von ehemaligen ehrenamtlich Tätigen ein, um sie im Veranstaltungssaal des Bayerischen Staatsministeriums in München, mit der Staatsmedaille oder der Staatsmedaille in Silber des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, auszuzeichnen.Aus dem Landkreis Augsburg wurden die Ehrenkreisbäuerin Anni Fries aus Biberbach und der ehemalige Kreisobmann Gerhard Ringler aus Langerringen geehrt. Anni Fries wurde von Staatsminister Brunner die Staatsmedaille in Silber für ihre Tätigkeiten als Kreisbäuerin des Landkreises Augsburg (25 Jahre), Bezirksbäuerin des Bezirks Schwaben (15 Jahre) und stellvertretende Landesbäuerin Bayerns (10 Jahre), überreicht. Gerhard Ringler, der bei den Feierlichkeiten leider nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde in Abwesenheit mit der Staatsmedaille, für seine zehnjährige Tätigkeit als Kreisobmann des Landkreises Augsburg, ausgezeichnet. Heinz Liebert, der Stellvertreter des Landrats, war extra nach München gekommen, um bei der Ehrung persönlich anwesend zu sein: „Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die mehr tun als nur ihre Pflicht. Umso mehr freut es mich, dass das dieses langjährige Engagement heute entsprechend gewürdigt wurde.“