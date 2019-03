Anzeige

Schließung des Jobcenters Augsburger Land

Am Mittwoch, 3. April 2019, sind die Geschäftsstellen des Jobcenters Augsburg Land in der

Hermanstraße 11 in Augsburg und in der Fuggerstraße 10 in Schwabmünchen aufgrund einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen.

