Regionale Preise bei afa-Gewinnspiel

Die Gewinner des Landkreis-Gewinnspiels der afa 2019 stehen fest



Gutscheine „SonnenSchein“ – Lech-Wertach-Interkommunal e. V.

Naturpark-Bildbände – Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V.

Naturpark-Freizeitführer – Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V.

„Die Stauden – Portrait einer Landschaft in Bayerisch-Schwaben“ – ReAL West e. V.

Spaghetti-Bolognese-Pakete – Metzgerei Naumann

Geschenkgutscheine – Metzgerei Naumann

Kaffee – Kaffeerösterei Bohnenschmiede

Gin (Gewinn nur bei Volljährigkeit möglich) – Sin-Gold Destillerie

Gewebte Sitzauflagen – Schäferei Schurer

Imkerkörbchen – Schmuttertaler Imkerei

Regionalität stand in diesem Jahr auf der afa am Stand des Landkreises Augsburg an erster Stelle. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus dem Augsburger Land wurde so ein abwechslungsreiches Angebot präsentiert. Nach bewährter Tradition konnten sich die Messebesucher auch 2019 am Landkreis-Gewinnspiel beteiligen.Landrat Martin Sailer loste nun aus den rund 600 Teilnehmern die glücklichen Gewinner aus. Die Preise wurden dieses Mal von den Standpartnern gestiftet:„Ich bin beeindruckt von der hohen Beteiligung an unserem Gewinnspiel. Ein großes Dankeschön geht an alle Partner, die den Stand des Landkreises auf der afa 2019 bereichert und die Gewinne gesponsert haben“, so der Landrat. Die Gewinner erhalten in den nächsten Tagen per Post eine Benachrichtigung.