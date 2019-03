Neues Kunstwerk für den Kunstraum

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Wandmalerei schmückt 1. Stock des Landratsamtes

„Kunst ist keine Nebensächlichkeit. Ästhetische Bildung ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung und gehört, genau wie Sprache und Mathematik, zur Grundausstattung eines jeden Menschen.“ – Diese Auffassung vertritt Landrat Martin Sailer und unterstützt deshalb seit Jahren Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Besonders wichtig ist es ihm dabei, den Landkreisbewohnern die regionale Kunstszene näher zu bringen und auch zugänglich zu machen. „Aus diesem Grund haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden das Projekt „Kunstraum Landratsamt“ ins Leben zu rufen, in dem verschiedene Kreativschaffende aus der Region Augsburg die Möglichkeit bekommen, die Gänge des Landratsamtes am Prinzregentenplatz als Ausstellungsflächen zu nutzen.Ein weiterer Baustein des „Kunstraumes“ ist nun im ersten Stock hinzugekommen. Auf einer 3,3 x 5,6 Meter großen Wand hat der bekannte Illustrator und Graffiti-Künstler Daniel Döbner ein Kunstwerk realisiert, das im Landratsamt künftig als Pressewand fungieren soll. Er hatte sich auf eine Ausschreibung des Vereins „Die Bunten“, einem Augsburger Verein zur Förderung der legalen Graffiti-Kultur, mit seinem Konzept „Der Landkreis als Universum“ beworben: „Wäre der Landkreis ein Universum, so wäre es ein komplexes Planetensystem, bestehend aus vielen kleinen Galaxien. Im Fokus steht der Planet Landkreis Augsburg, welcher sich durch seine vielen städtischen und kulturellen Besonderheiten abhebt“, beschreibt Daniel Döbner sein Kunstwerk.Das „Landkreis-Universum“ ist somit das zweite Projekt der Bunten, das am Prinzregentenplatz umgesetzt wurde. Im Zuge des Umbaus der hauseigenen Kantine zum „Fuchsbau“ hatte der Graffiti-Künstler Michael Gierak im Herbst 2016 eine Wand mit dem „Großstadtfuchs“ gestaltet.