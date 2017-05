Malerisches Flurambiente

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Norbert Kiening präsentiert auf Dauer seine Werke im Landratsamt Augsburg

Landrat Martin Sailer möchte künftig verschiedenen Künstlern aus dem Landkreis die Möglichkeit bieten, im Landratsamt Augsburg ihre Werke zu präsentieren. Aus diesem Grund können Mitarbeiter und Besucher seit Anfang April in einem Gang des ersten Stocks des Hauptgebäudes am Prinzregentenplatz einige Arbeiten des bekannten Diedorfer Künstlers Norbert Kiening bewundern. Kiening wurde bereits 1997 der Kunstpreis des Landkreises verliehen. Außerdem erhielt er unter anderem den Kunstförderungspreis der Stadt Augsburg sowie den Kunstpreis der Stadt Krumbach. „Im Rahmen der Besuchsreihe „Landrat trifft Kultur“ hatte ich Ende 2015 die Gelegenheit, mich intensiv mit Norbert Kiening in seinem Atelier in Diedorf auszutauschen“, so der Landrat. Aufgrund dieses Zusammentreffens und dem besonderen Schaffen von Norbert Kiening kam schließlich die Idee der Neugestaltung des Ganges zur Umsetzung.„Vorerst werden die Bilder mindestens für ein Jahr im Landratsamt bleiben, aber auch wenn die Ausstellung nicht vorrangig dem Verkauf dient, so kann man die Werke doch selbstverständlich erwerben“, erklärt Künstler Norbert Kiening. Eine entsprechende Preisliste können Interessenten im Vorzimmer des Landrates einsehen.Für die Zukunft ist geplant, auch weiteren Künstlern zu ermöglichen, ihre Werke im Landratsamt auszustellen. „Konkret sind wir derzeit mit dem Kunstpreisträger aus dem Jahr 2012, Harry Meyer aus Stadtbergen, dazu im Gespräch“, freut sich Landrat Sailer. Allerdings sind vorher in den Gängen entsprechende Aufhängungen anzubringen, um die Kunstwerke flexibel wechseln zu können, weshalb die Umsetzung vermutlich erst im nächsten Jahr erfolgen wird.