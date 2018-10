Lebensretter im Landratsamt

„In Zeiten, in denen häufig erst das Smartphone gezückt wird, bevor darüber nachgedacht wird zu helfen, ist es besonders wichtig, dass selbstlose Rettungstaten wie Ihre in der Öffentlichkeit bekannt werden. Umso mehr freut es mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um Sie zu ehren.“ Mit diesen Worten überreichte Landrat Martin Sailer Wojtek Lukas Czechaczek für sein vorbildliches Verhalten während einer Rettungstat im Frühsommer dieses Jahres in Diedorf die Medaille „Patrona Bavaria“ des Ministerpräsidenten Markus Söder sowie eine Ehrenurkunde des Regierungspräsidenten Dr. Erwin Lohner.Am 14. Mai 2018 kam es im Werk der Firma Keim in Diedorf bei der Anlieferung eines Rohstoffpulvers zu einem Arbeitsunfall. Bei jeder Rohstoff-Anlieferung muss der Fahrer des Silofahrzeuges zur Qualitätssicherung eine Rohstoffprobe aus der Domöffnung des LKWs in etwa drei bis vier Metern Höhe entnehmen. Bei der Probeentnahme an diesem Tag muss der Fahrer wohl das Übergewicht bekommen haben und so fiel er in die Domöffnung des Silofahrzeugs. Er verklemmte sich derart in der Öffnung, dass nur noch die Beine nach oben herausragten. Es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis der Mann in das Silofahrzeug gefallen wäre.Zu diesem Zeitpunkt kam Wojtek Lukas Czechaczek, Mitarbeiter der Firma Keim, aus dem Gebäude, hörte leise Hilferufe aus dem Silo und sah die Beine des Fahrers aus dem Dom des Fahrzeuges ragen. Er kletterte schnell das Fahrzeug hinauf und zerrte den Fahrer an der Hose und den Beinen aus dem Silofahrzeug. „In diesem Moment habe ich gar nicht groß nachgedacht, sondern einfach gehandelt“, erklärte Czechaczek seine schnelle Reaktion. Nachdem sich der Verunglückte aus eigener Kraft niemals aus seiner misslichen Lage hätte befreien bzw. retten können, ist davon auszugehen, dass er ohne das sofortige und beherzte Eingreifen von Herrn Czechaczek sein Leben verloren oder schwerste gesundheitliche Schäden davongetragen hätte.