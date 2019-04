Landkreis schreibt Kunstpreis 2019 aus

Bewerbungsfrist läuft bis zum 16. Mai 2019

Der Landkreis Augsburg vergibt in diesem Jahr wieder einen Kunstpreis in Höhe von 2.500 Euro. Ausgezeichnet werden 2019 hervorragende Leistungen aus dem Gebiet der Musik, wie zum Beispiel Komponisten, Dirigenten, Instrumentalisten, Sänger oder Musikgruppen. Vorschlagsrecht hat jedermann, auch der Künstler selbst. Vorgeschlagen kann nur werden, wer seit mindestens 1. Juli 2018 seinen Hauptwohnsitz im Landkreis Augsburg hat oder den Großteil seines Lebens dort verbracht hat. Bei Gruppen müssen mindestens zwei Drittel diese Voraussetzungen erfüllen. Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft der Schul- und Kulturausschuss des Landkreises Augsburg aufgrund von Vorschlägen von Sachverständigen. Die Preisübergabe erfolgt durch Landrat Martin Sailer.Vorschläge sindschriftlich (mit persönlichem Lebenslauf, Angaben über künstlerischen Werdegang) beim Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburgoder bevorzugt per E-Mail an kunstpreis@LRA-a.bayern.de einzureichen. Für Rückfragen steht Frau Liv Reinacher unter Telefon 0821 3102-2930 oder per E-Mail an Liv.Reinacher@LRA-a.bayern.de , zur Verfügung.