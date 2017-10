Helfen Sie und helfen - Das Bayerische Rote Kreuz sucht „Helfer für die Seele!“

Kreisverband Augsburg-Land |Es gibt Situationen in unserem Leben, die die Zeit stehen lassen – Situationen, die unser Leben von jetzt auf gleich verändern. Zu solchen Situationen zählen z.B. der plötzliche und unerwartete Verlust eines Angehörigen, das Beobachten eines schlimmen Unfalls oder das Erleben einer Gewaltsituation.Dinge, die nicht alltäglich sind und uns vor eine enorme Herausforderung stellen. Damit Menschen in diesen belastenden Situationen nicht alleine gelassen werden, gibt es die Krisentintervention oder PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung). Diese speziell geschulten Menschen leisten „Erste Hilfe an der Seele“ und begleiten Menschen in den schwersten Stunden ihres Lebens – Ein Ehrenamt auf das das Rote Kreuz sehr stolz ist!Sie wollen Teil davon werden oder sich einfach unverbindlich über unsere Arbeit informieren?Dann kommen Sie einfach vorbei!



Am Mittwoch, 25.Oktober, findet ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung beim BRK-Kreisverband Augsburg-Land, Gabelsbergerstraße 20, in Augsburg statt.

Die Teamleitung berichtet über Aufgaben und Ausbildung der ehrenamtlichen Kriseninterventionshelfer.



Wir freuen uns auf Sie und Ihr Interesse.



Rückfragen unter der E-Mail Adresse: psnv@kvaugsburg-land.brk.de