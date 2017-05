Familienbetriebe im Augsburger Land

Landrat Martin Sailer besucht die Firmen

Sägewerk und Holzhandel Thierhaupten sowie die Brandmayr & Co. Entsorgungs GmbH

Ende Mai besuchte Landrat Martin Sailer gemeinsam mit Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger die Firma „Sägewerk und Holzhandel Thierhaupten“. Das klassische Familienunternehmen ist in der ältesten Mühle Thierhauptens (aus dem Jahr 1544) ansässig und wird von Hans-Peter Blasel, Ehefrau Brigitte und Sohn Maximilian geführt. Maximilian Blasel hat das Holzschneiden noch von seinem Großvater gelernt und dessen Sägewerk im Jahr 2010 gemeinsam mit den Eltern übernommen. „Seitdem haben wir Neuerungen und Investitionen – wie den Kauf einer Trockenkammer und die Modernisierungen rund um unsere Gattersäge – vorgenommen, um unser Sägewerk unternehmerisch weiter auszubauen“, erklärt Maximilian Blasel stolz. Und auch sein Vater, Geschäftsführer Hans-Peter Blasel, sieht eine vielversprechende Zukunft für die gemeinsame Firma: „Unser Ziel ist es, den Privatkundensektor weiter auszubauen. Dabei wollen wir uns noch stärker auf Nischenhölzer, wie Lärche, Douglasie und Eiche spezialisieren, um so einen noch breiteren Kundenstamm anzusprechen.“ Landrat Martin Sailer war nach einer Führung durch den Betrieb sichtlich beeindruckt: „Es freut mich sehr, dass es im Augsburger Land noch Betriebe gibt, die ein traditionelles Handwerk mit modernen Mitteln weiterführen.“Ein weiteres Besuchsziel des Landrats war die „Brandmayr & Co. Entsorgungs GmbH“, die sich unter anderem auf die Verarbeitung von Stahlschrott und Metallen, die Entsorgung und Verwertung von festen Abfällen aller Art sowie auf die Wiedergewinnung von Wertstoffen spezialisiert hat. Seit der Firmengründung im Jahr 1989 wuchs das Unternehmen immer weiter an und bezog 1998 das neu erbaute 12.000 Quadratmeter große Betriebsgelände im Gewerbegebiet Thierhaupten. Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Toni Brugger ließen sich von Geschäftsführer Paul Brandmayr alle Arbeitsbereiche zeigen und die Abläufe des Entsorgungsbetriebes erklären. „Es ist doch sehr spannend zu sehen, wie die Abfälle in unserem Landkreis weiterverarbeitet werden. Im Sinne des Umweltschutzes ist es wirklich bemerkenswert, was heutzutage alles recycelt werden kann“, so der Landrat am Ende des Firmenbesuchs.