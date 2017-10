Energieberatung: Kostenfrei Fachwissen der Experten nutzen!

Regionale Energieagentur Augsburg startet Beratungsrunde im Landkreis Augsburg

Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg profitieren seit mehreren Jahren von einem besonderen Service der Regionalen Energieagentur Augsburg: Energieberater kommen direkt in die Rathäuser der Mitgliedsgemeinden, um fachkundig, unabhängig, serviceorientiert und dazu kostenfrei Auskunft rund um Energieeinsparung und Energieeffizienz zu geben. Die einzelne Beratung dauert eine halbe Stunde. Ab 12. Oktober 2017 sind die Experten wieder auf Tour durch den Landkreis. An neun Stationen werden jeweils von 14 bis 17.15 Uhr Beratungen durchgeführt. Sollte ein Termin für Interessenten einmal nicht möglich sein, stehen zusätzlich die Beratungsangebote in den Landratsämtern, im Kundencenter der Regionalen Energieagentur Augsburg und in verschiedenen Rathäusern im Landkreis Aichach-Friedberg zur Verfügung.„Mit der kostenfreien Initialberatung sind Sanierungswillige und jeder, der einen Neubau plant, gut gerüstet fürs weitere Vorgehen“, so Margit Spöttle, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Augsburg. Die Initialberatung der Energieagentur bietet Interessierten Orientierung in der Vielfalt an Möglichkeiten, zeigt Fördermaßnahmen auf und gibt fachkundig Hilfestellung zur mängelfreien Sanierung.Ganz speziell um den Neubau geht es am 30. November in Welden. „Beim Neubau werden Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt“, weiß Margit Spöttle aus Erfahrung zu berichten. „Deshalb muss die Konzeption gut überlegt sein.“ Das reicht vom energetisch durchdachten Grundriss über die Gebäudehülle bis hin zur sinnvollen Kombination mit einem geeigneten Energiesystem und der Wahl des Energieträgers. Aber auch bei einer Modernisierung sollte die Chance zur energetischen Aufwertung der Immobilie genutzt werden. Hier können die Energieberater wichtige Anhaltspunkte geben, welche Maßnahmen möglich und sinnvoll sind.Termine für die halbstündigen kostenfreien Bera-tungsgespräche zwischen 14 und 17.15 Uhr können ab sofort unter Telefon 0821 / 324-7300 oder online unter www.rea-augsburg.de vereinbart werden.Die Termine im Überblick:• Donnerstag, 12. Oktober 2017 Emersacker Rathaus, Im Schloß 1• Donnerstag, 12. Oktober 2017 Neusäß Rat-haus, Hauptstraße 28• Donnerstag, 26. Oktober 2017 Gersthofen Rathaus, Rathausplatz 1• Donnerstag, 9. November 2017 Horgau Rat-haus, Martinsplatz 1• Donnerstag, 23. November 2017 GablingenRathaus, Rathausplatz 1• Mittwoch, 22. November 2017 Stadtbergen Rathaus, Oberer Stadtweg 2• Donnerstag, 30. November 2017 MeitingenRathaus, Schloßstraße 2• Donnerstag, 30. November 2017 Welden Rathaus, Marktplatz 1: Neubauberatung• Donnerstag, 7. Dezember 2017 Schwab-münchen Rathaus, Fuggerstraße 50Wer diese Sondertermine in den Rathäusern nicht nutzen kann, hat aber noch mehr Möglichkeiten für die kostenfreie Energieberatung:Im Kundencenter der Regionalen Energieagentur Augsburg, Elias-Holl-Platz 3:Jeden Dienstag / Mittwoch 13 bis 16.30 Uhr und Donnerstag 14 bis 18 UhrDie Beratung ist auch telefonisch unter 0821 / 324-7320 zu den oben genannten Zeiten möglich.Im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4:• Donnerstag, 19. Oktober 2017• Donnerstag, 16. November 2017• Donnerstag, 14. Dezember 2017