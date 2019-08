Durch Umweltschutz Kosten sparen

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Fünf ÖKOPROFIT® 2018/2019-Betriebe im Landratsamt Augsburg ausgezeichnet

Vollwertbäckerei Schneider AG

esz AG calibration and metrology

Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen der Stadt Augsburg

DALOG Diagnosesysteme GmbH

Landratsamt Aichach-Friedberg

Viele Unternehmen in der Region Augsburg wollen ihr Engagement im Umweltschutz verstärken und bestenfalls gleichzeitig wirtschaftlich davon profitieren. Im Rahmen eines einjährigen Programms nahmen im vergangenen Jahr insgesamt acht Behörden und Unternehmen am „Ökologischen Projekt für integrierte Umwelt-Technik“, kurz ÖKOPROFIT®, teil, um ihren betrieblichen Umweltschutz zu verbessern.Innerhalb von zwölf Monaten werden praxisnahe Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, mit denen die beteiligten Unternehmen die Umwelt entlasten und gleichzeitig Geld sparen können. In acht Workshops werden alle relevanten Themen bearbeitet, die für die Betriebe interessant sein können. Zusätzlich gibt es diverse individuelle Beratungstermine vor Ort. Die Teilnehmer können beim Mitmachen beträchtliche Einsparungen im Energiebereich, bei Reinigungsmitteln, Abfällen und beim Wasserverbrauch erzielen.ÖKOPROFIT® wird von den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, der Stadt Augsburg sowie dem Bayerischen Umweltministerium gefördert. Neben dem globalen Ziel des Klimaschutzes steht auch das lokale Ziel der Verbesserung und Stärkung der Lebens- und Standortqualität in der Region im Fokus. Denn die Energiekosten zählen zu einem wichtigen Aufwandsposten in jeder Betriebsabrechnung.Landrat Martin Sailer lobte das Projekt: „Die Unternehmen sind immer mehr gefordert, nachzuweisen, dass sie sich mit den Themen Umwelt und Energieeinsparung auseinandersetzen. Ökoprofit bietet hierzu eine gute Möglichkeit.“Das Programm startete vor einem Jahr mit acht teilnehmenden Behörden und Unternehmen. Im Laufe des Jahres schrumpfte die Teilnehmerzahl auf sechs, von denen fünf bei der Abschlussveranstaltung im Landratsamt Augsburg ausgezeichnet wurden. Folgende Teilnehmer dürfen sich ab sofort als „ÖKOPROFIT-Betrieb 2018/2019“ bezeichnen:Auch im Jahr 2020 soll wieder eine Einsteigerrunde für Ökoprofit starten. Für alle Unternehmen, die sich ganz unverbindlich über das Programm und allgemein über Umweltmanagement-Maßnahmen informieren möchten, findet am 19. Februar 2020 eine Informationsveranstaltung statt. Interessenten können sich schon jetzt bei Wirtschaftsförderin Martina Baur unter wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.de anmelden.