Die Gewinner stehen fest!

Landrat Martin Sailer zieht Gewinner des Landkreis-Gewinnspiels auf der fitforJOB! 2019

Welcher Beruf passt zu mir? Welche Stärken habe ich? Was interessiert mich besonders? Welche Möglichkeiten der Weiterbildung gibt es? – Diese und weitere Fragen konnten sich zahlreiche junge Besucherinnen und Besucher auf der 19. Augsburger Berufsinformationsmesse fitforJOB! beantworten lassen.Auch das Landratsamt Augsburg war natürlich als bedeutender Arbeitgeber der Region mit einem Stand vertreten und informierte über seine vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Außerdem gab es ein Gewinnspiel, an dem fast 100 Besucherinnen und Besucher der Messe teilnahmen. Landrat Martin Sailer zog nun kürzlich die glücklichen Gewinner.Sie werden in den nächsten Tagen postalisch informiert.