Der neue Familienwegweiser ist da!

Kostenfreie neue Auflage bietet Eltern Informationen und Hilfestellungen in allen Lebenslagen

Die neue, kostenfreie Auflage des Familienwegweisers für den Landkreis Augsburg ist da. Die neu aufgelegte Broschüre des Fachbereiches Pädagogische Jugendhilfe des Amtes für Jugend und Familie im Landratsamt Augsburg, will Eltern mit auf den Weg in das Familienleben nehmen und sie in allen Lebenslagen mit Hilfestellungen und Informationen unterstützen.Aufgebaut an der chronologischen Entwicklung eines Kindes gibt der Familienwegweiser Eltern zum Beispiel Informationen über die möglichen Situationen einer Schwangerschaft, Antworten auf die vielfältigen Fragen und Lebenslagen nach der Geburt sowie auf die wichtigsten Fragen bis zum Erwachsen werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die gesunde Entwicklung werden thematisiert sowie Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt, wenn man schwierige Zeiten zu überstehen hat. Ein Blick auf Schule und die Angebote im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Bildung im Landkreis Augsburg runden die Informationsbroschüre ab. Die Angebote sind übersichtlich mit allen Kontaktdaten aufgeführt und erleichtern es Ratsuchenden und Interessierten aller Altersgruppen, die richtige Adresse, Telefonnummer oder Internetseite unkompliziert zu finden.Die aktuelle Broschüre erscheint in einer Auflage von 5000 Exemplaren und wird interessierten Familien im Landkreis Augsburg unter anderem über die Gemeinden, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Familienbüros und auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist sie auf der Internetseite des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/paedagogische-jugendhilfe zu finden.