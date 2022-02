Bunter Kreis lädt zum ersten Augsburger Epilepsie Forum ein

Augsburg : Bunter Kreis |

Online-Veranstaltung zu epilepsiespezifischen Hilfsangeboten in der Region Augsburg-Nordschwaben



Am 16. Februar 2022 veranstaltet die Epilepsieberatung Augsburg-Nordschwaben, ein Fachbereich des Bunten Kreises, erstmals das Augsburger Epilepsie Forum. In der Online-Veranstaltung erfahren Betroffene, Angehörige und beruflich Interessierte, wo und wie sie epilepsiespezifische Hilfsangebote und Behandlungspartner finden. Das Beratungsangebot richtet sich an Betroffene aller Altersgruppen, an Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene.



Von der chronisch-neurologischen Erkrankung sind laut Statistik circa ein Prozent der Menschen betroffen. Umgerechnet auf Augsburg bedeutet das: Rund 2.800 Menschen leben mit der Diagnose Epilepsie. Im Augsburger Epilepsie Forum informieren Fachärztinnen und Fachärzte in Kurzvorträgen über Behandlungs- und Hilfsangebote in der Region Augsburg-Nordschwaben. Mitglieder der Selbsthilfegruppe Epilepsie Augsburg zeigen auf, welche Hilfe ihre Treffen geben. Beratung für alle Lebenslagen von A wie Arbeitsagentur bis Z wie Zuhören bietet zum Abschluss die Epilepsieberatung Augsburg-Nordschwaben. Fragen beantworten die Referentinnen und Referenten im Live-Chat. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21 Uhr statt. Interessierte können sich noch bis 12. Februar per E-Mail an epilepsieberatung@bunter-kreis.de anmelden und kostenfrei mit Microsoft Teams teilnehmen.



Die Veranstaltung im Überblick

Wann: Mittwoch, 16. Februar 2022 von 19 Uhr bis 21 Uhr

Wer: Betroffene, Angehörige, Netzwerkpartner, beruflich Interessierte

Wie: Online mit MS Teams

Anmeldung: Kostenfrei bis 12. Februar unter epilepsieberatung@bunter–kreis.de

Weitere Informationen: https://www.bunter-kreis.de/so-helfen-wir/spezielle-angebote/epilepsie-beratung/