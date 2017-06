BSK Bereich Augsburg - Bobingerin Gerda Fleig BSK wurde geehrt

Im Rahmen einer Feierstunde im Max-Joseph-Saal der Residenz München wurden von Staatsministerin Frau Emilia Müller 18 Persönlichkeiten aus Bayern mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet.Auch Gerda Fleig, Vorsitzende des BSK-„Selbsthilfe Körperbehinderter – Bereich Augsburg“ - wurde für ihre aufopfernden Aktivitäten ausgezeichnet."Mich freut die Dankbarkeit, die man bekommt", waren ihre Worte in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. In ihrem Schlusswort bedankte sich Frau Fleig besonders auch bei ihren helfenden „Mitstreitern“ und hier besonders bei Ihrem Ehemann.In der Laudatio von Staatsministerin Frau Emilia Müller hob diese besonders die Schwerpunkte ihrer Arbeit hervor. So setzt sich Frau Fleig mit ihrem Mann seit Jahrzehnten besonders für die Interessen und die Belange körperbehinderter Menschen in der Region Augsburg ein, schafft so vielseitige Freizeitangebote, damit dieser Behindertenkreis am gesellschaftlichen Leben auch weiterhin aktiv teilnehmen kann. Sie arbeitet mit örtlichen Hilfsorganisationen zusammen und nimmt örtliche Behinderteninteressen gegenüber Behörden und öffentlichen Institutionen wahr. Des weiteren ist sie seit über 10 Jahren im Team der ehrenamtlichen Wohnberatung des Landratsamtes Augsburg integriert.Treue Partner des Vereins seit über 45 Jahren sind die schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen und der Rotary Club Augsburg.Nicht zu vergessen sind Besuche von Ausstellungen, der Freilichtbühne, das wöchentliche Schwimmen, die monatlichen Kegel- und Gesprächs- und Spielenachmittage sowie die Ein- und Mehrtages Reisen.Daher, herzlichste Gratulation und danke liebe Gerdi und Helmut von uns allen.NS.: Ebenso wurden geehrt Herr Prälat Günter Grimme aus Augsburg.Bei Basketballspieler Dirk Nowitzki Würzburg/Dallas (USA), hier erfolgt die Aushändigung später.