Brandschutzübung in Außenstelle Gersthofen am 18. Oktober

In regelmäßigen Abständen werden in den Verwaltungsgebäuden des Landratsamtes Augsburg angesagte Brandschutzübungen durchgeführt. Am Mittwoch, 18. Oktober 2017, findet um 11 Uhr eine solche Übung in der Außenstelle Gersthofen (Verkehrswesen und Fahrerlaubnisbehörde, Zulassungsbehörde und Straßenverkehrsbehörde), Tiefenbacherstraße 8, 86368, statt. In dieser Zeit kann es zu kurzen Einschränkungen im Parteiverkehr kommen.

